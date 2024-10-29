Жительница Можайского округа отметила 102-ю годовщину со дня рождения

Труженику тыла, ветерану труда, вдове участника Великой Отечественной войны, жителю рабочего поселка Уваровка Клавдии Барановой 28 октября исполнилось 102 года. От имени главы Можайского городского округа Дениса Мордвинцева, председателя совета депутатов округа и от себя лично долгожительницу тепло поздравила заведующий Уваровским территориальным сектором администрации Можайского городского округа Раиса Голубева. Ветерану преподнесли огромный букет цветов, подарок и «фронтовой» продуктовый набор, включающий в себя свежие фирменные продукты Можайского молокозавода, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Клавдия Баранова — коренная можайская жительница. Она родилась в с. Поречье тогда Уваровского района, до войны окончила школу-семилетку и работала в местном колхозе д. Глядково счетоводом. Там же Клавдия Соколова (девичья фамилия)пережила фашистскую оккупацию, долгожительница до сих пор вспоминает те страшные месяцы с содроганием. Перед отступлением гитлеровцы сожгли родную деревню, Соколовым пришлось скитаться по чужим углам. Все три брата Клавдии, — Григорий, Александр и Борис Соколовы в это время воевали на фронте.

После освобождения Уваровки от немцев Клавдия участвовала в восстановлении родного колхоза, одновременно работая в полеводческой бригаде и счетоводом. В июле 44-го девушке предложили работать налоговым агентом по Порецкому сельсовету. В те годы это была не только ответственная, но и опасная работа, фактически Клавдии предстояло работать на разоренной и сожженной фашистами земле, где имел место и бандитизм. Несмотря на тяжелейшие условия, Клавдия старательно трудилась на этом посту почти 4 года.

— Мне приходилось пешком, в любую погоду, зимой и в распутицу, одной, без всякого сопровождения обходить все деревни в окрестностях Поречья, — рассказывает женщина. — И старалась я не для того, чтобы заработать копейку, — муж-фронтовик высылал мне свой денежный аттестат. Я трудилась ради Победы и ради последующей мирной жизни на родной земле.

За работу в военные годы Клавдия Баранова награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Общий трудовой стаж ветерана — 45 лет, женщина имеет также множество трудовых отличий.

Главным секретом своего долголетия Клавдия Баранова считает повседневный труд с самого раннего детства, оптимизм и доброе, уважительное отношение к людям.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.