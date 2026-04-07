Жительница Кузбасса обвинила рехаб в Новокузнецке в издевательствах

Жительница Кузбасса заявила о ненадлежащем лечении мужа в частной клинике «Свобода» в Новокузнецке. По ее словам, после трех дней в рехабе мужчина оказался в тяжелом состоянии, сообщает СтальМедиа .

По словам женщины, 6 марта она привезла супруга в клинику на проспекте Строителей для стандартной процедуры — капельниц после употребления алкоголя. Стоимость трех дней составила 54 тысячи рублей. Сотрудники также предлагали курс на 28 дней за 260 тысяч рублей.

«Я привезла его на своих ногах. Он был с похмелья, но абсолютно адекватный человек. Нам сказали: три дня — и можно ехать домой», — рассказала она.

Уже в первый день, утверждает собеседница, у мужа появились гематома на лбу и синяк под глазом. Он не реагировал на обращения и почти не приходил в сознание. На третий день женщина увидела его привязанным к кровати, с катетером и множественными синяками. За дополнительную ночь она заплатила еще 7 тысяч рублей.

«Он выглядел как человек в глубокой коме. Руки были в синяках, гематомы усилились», — отметила она.

10 марта мужчину забрали домой. Позже из‑за крови в моче вызвали скорую помощь, врачи рекомендовали обследование. Перелом позвоночника не подтвердился, однако больничный длился почти две недели.

Собеседница заявила о намерении обратиться с жалобой. Редакция направила запрос в клинику, ответ на момент публикации не поступил.

