Жительница Якутии сфотографировала редкую белую ворону

сегодня в 13:14

Жительница села Нюя Лилия Ермолина сняла редкую белую ворону с генетической мутацией. Такие птицы почти не выживают в дикой природе, сообщает «Царьград» .

Лилия Ермолина из якутского села Нюя сделала снимок, за которым охотятся фотографы-натуралисты по всему миру. Она запечатлела уникальную белую ворону.

Пресс-служба минэкологии региона сообщила, что необычный окрас связан не с альбинизмом, а с редкой генетической мутацией — лейцизмом.

У таких птиц глаза и клюв сохраняют естественный темный цвет. Оперение становится белым из-за отсутствия меланина.

В ведомстве подчеркнули, что встретить такую особь — большая удача. В дикой природе птицы с лейцизмом почти не выживают, поэтому снимок стал ценным наблюдением.

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