Жительница Испании нашла родную сестру в Нижегородской области спустя 25 лет

История, достойная экранизации, произошла в Нижегородской области. Две сестры, разлученные в детстве, воссоединились спустя 25 лет. За эти годы в их жизнях были и счастливые моменты, и детективные расследования, и даже криминальные эпизоды, сообщает pravda-nn.ru .

В поисках потерянной сестры

Семья Герасимовых из Борского района Нижегородской области когда-то была счастлива: молодые родители, две очаровательные дочки, свой дом. Но затем наступили тяжелые 90-е годы. Экономический кризис, безработица и всеобщая неопределенность привели к тому, что родители стали злоупотреблять алкоголем, и за детьми некому было присматривать. В результате старших Герасимовых лишили родительских прав. Трехлетнюю Нину и пятилетнюю Наташу отправили в разные детские дома. Такая практика, к сожалению, существовала в то время. Деовчки потеряли связь друг с другом на долгие 25 лет.

Младшую Нину удочерила испанка, увезла ее в теплую страну и воспитала в любви и заботе. Там Нина вышла замуж и недавно стала мамой.

Наталья же провела всю жизнь в детском доме. После совершеннолетия получила квартиру в микрорайоне Боталово-4 и поступила в техникум. Тогда же она познакомилась с будущим мужем, который, к сожалению, рано ушел из жизни. После этого, по словам троюродного дяди Валерия Помелова, Наташа стала злоупотреблять алкоголем, связалась с сомнительными людьми. Они несколько месяцев удерживали ее в подвале, избивали, подделали ее подпись и отняли квартиру, предоставленную государством.

С тех пор у Натальи постепенно ухудшались слух и зрение, слабела память, и ей стало трудно выражать свои мысли. Она перестала следить за собой, носила мешковатую одежду, запустила прическу. Именно в этот момент в ее жизни и появилась младшая сестра Нина.

Навстречу друг другу

По словам Нины, которая вместо Герасимовой теперь носит фамилию Родригез, она узнала о существовании сестры, еще будучи подростком, когда разбирала документы. В решении суда была маленькая строчка, на которую ее приемная мать не обратила внимания: «Лишить родительских прав Герасимовых в отношении Нины и Натальи».

Сама Нина плохо помнит свое детство и жизнь в детском доме. Единственное ее воспоминание — это постоянное чувство голода. Девушка начала искать старшую сестру в социальных сетях и наткнулась на блогера из подмосковного Орехово-Зуева Юлию Демину, которая через свои страницы в соцсетях распространила информацию и в итоге помогла сестрам найти друг друга.

Через несколько недель общими усилиями удалось найти Наташу Герасимову, проживающую в Борском округе. Оказалось, что она живет со своим дядей-опекуном и кошками в старом доме с печным отоплением в одном из поселков.

Первый разговор между сестрами состоялся по видеосвязи: Нина позвонила Наташе из Испании. Гражданка Европы по настоянию приемной матери начала изучать русский язык, но общались сестры на английском через переводчика. Во время общения Наташа с трудом, но все же вспомнила свою младшую сестру. Примерно через год Нина планирует приехать в Россию, чтобы увидеть сестру не только на экране телефона, но и обнять ее.

В настоящее время Наташа находится в местной ЦРБ в палате паллиативной помощи. Она плохо передвигается, и, по некоторым данным, у нее есть проблемы с психическим здоровьем. В ближайшее время врачи проведут обследование и назначат лечение. Кроме того, Наташа обратилась в полицию с заявлением с просьбой проверить, почему в ее квартире живут посторонние. Представители местной администрации и сотрудники МВД планируют провести проверку в ближайшее время.

