К финалу областного конкурса «Женщина — Герой» вышла жительница Химок Ольга Кириллова. Финальные состязания состоятся 30 ноября, в День матери, на площадке Музея Победы на Поклонной горе, где она будет представлять свой городской округ, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Ольга возглавляет военно-патриотический клуб «СОВА», главной задачей которого является помощь семьям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Под ее руководством в клубе проходят занятия по патриотическому воспитанию молодежи.

В отборочном туре в Красногорске искреннее и глубокое исполнение номера Ольгой не оставило жюри равнодушным, благодаря чему она вошла в восьмерку лучших из 136 претенденток.

Для финала Ольга Кириллова подготовила композицию «Прогулки по воде», которую исполнит вместе с воспитанниками клуба и молодежной группой МСК «Восход». Эта песня, по замыслу, должна символизировать стойкость и мужество российских женщин, чьи близкие участвуют в спецоперациях.

Клуб «СОВА» носит имя своего основателя — Дмитрия Кириллова, геройски погибшего при исполнении служебного долга и посмертно награжденного орденом Мужества. «Его жизненный путь стал примером службы отечеству, что служит источником вдохновения для членов клуба и всей команды, которую возглавляет Ольга Кириллова».

Организаторами конкурса являются Ассоциация ветеранов СВО Московской области, Министерство территориальной политики и Министерство информации и молодежной политики Подмосковья. Инициатором проекта выступил депутат Госдумы, сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Сергей Колунов при поддержке губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.