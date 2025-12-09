Жительница Химок победила на Всероссийском конкурсе красоты в Москве

Елена Тараненко из Химок завоевала главный титул Всероссийского фестиваля красоты «Национальная красота России и мира», финал которого прошел в московском особняке Морозова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Елена Тараненко из Химок стала обладательницей высшей награды фестиваля — титула «GRAND-PRIX ABSOLUTE Национальная красота мира». Жюри отметило ее оригинальный образ в костюме русской лебедушки, выполненном вручную в бело-голубых тонах.

В финале конкурса приняли участие 50 девушек из разных регионов России. Программа включала три этапа: выход-визитку в золотых платьях, демонстрацию традиционных народных костюмов и дефиле в вечерних нарядах алого цвета.

Высших наград удостоились также юные участницы из Химок: Валерия Тихонова, Маргарита Горшкова, Дарья Полетаева и Милана Запоточная. Гран-при фестиваля получила финалистка конкурса «Миссис Химки — 2025» Анна Фатина.

