Жительница Электрогорска передает для бойцов в зону СВО домашнее варенье

Коробка с вареньем из груши, сливы и терна, приготовленным руками жительницы Электрогорска — Татьяны, была доставлена в пункт приема гуманитарной помощи в «Доме молодежи», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Татьяна даже сделала оформление, все подписала — где и что, упаковала и проложила баночки мягкой прослойкой — бери и вези! Что мы, собственно, и сделаем с радостью! Спасибо за заботу», — отмечают сотрудники пункта приему гуманитарной помощи.

Отмечается, что если у жителей и гостей города Электрогорск есть желание оказать помощь фронту посылкой, собранной от себя/семьи/коллектива, то они могут обратиться в пункт приема гуманитарной помощи в «Доме молодежи» в городе Электрогорск по адресу: ул. Советская, д. 2.

«Такие посылочки с подарками вручаются „случайным“ бойцам по пути следования от подразделения к подразделению, либо отдаются парням как дополнение к основному грузу. Для всех, кто принимает участи в сборе гуманитарной помощи наши соотечественники записывают видео с передачей, чтобы каждый могу увидеть, кому из военнослужащих досталась, собранная именно этим человеком, посылка», — отмечает Егор.

Положить в посылку можно все, что может пригодиться и порадовать бойца: сигареты, кофе/чай, сладости, энергетические напитки, не скоропортящиеся продукты, письма/рисунки и т. д.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции „Доброе дело“, и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.