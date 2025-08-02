Жительница Екатеринбурга сломала позвоночник, пытаясь повторить тренд из TikTok

Молодая мама из Екатеринбурга сломала позвоночник, снимая тренд из соцсети TikTok. Она пыталась балансировать, стоя на одной шпильке на кастрюле и банке детской смеси, однако рухнула со столешницы, сообщает SHOT .

32-летняя Мариана, недавно родившая сына, увидела в TikTok множество роликов, где девушки на высоких каблуках пытаются повторить позу американской рэп-исполнительницы Ники Минаж. Они пытаются удержать равновесие, стоя на одной ноге на неустойчивых или маленьких предметах. Некоторые используют видеомонтаж, а другие пытаются справиться с задачей самостоятельно.

На опубликованных кадрах видно, как девушка пытается удержать равновесие, стоя на одной шпильке на банке с детской смесью. Однако Мариана упала со столешницы на пол сразу же, как только ее руку отпустила подруга.

Екатеринбурженка обратилась в больницу, где ей диагностировали перелом одного из позвонков. К счастью, перелом оказался неосложненным. В течение 3 месяцев Мариане придется передвигаться по дому и управлять автомобилем в специальном корсете.