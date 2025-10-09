Жительниц Мытищ приглашают на праздник, посвященный Дню беременных

Программа праздника, который пройдет 11 октября в Центральной библиотеке имени Д. Кедрина, проведет Благотворительный фонд «Свет материнства». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Гостей мероприятия с 12.00 до 15.00 ожидают разнообразные музыкальные, творческие и развивающие активности, а также увлекательные мастер-классы от опытных специалистов:

«Райская птица» — творческий мастер-класс от художницы Марии Русской, где участницы смогут раскрыть свой художественный потенциал;

«Консервируем лето» — флористический мастер-класс с Татьяной Борисовной;

«Веселые носочки» — мастер-класс по рукоделию от Оксаны, мамы пятерых детей, представляющей Центр «Подзарядка»;

«Психологические игры» с психологом Фонда Ольгой Румянцевой.

Параллельно с мастер-классами будут работать зона пеленания, фотовыставка «Выбор в пользу жизни» и творческая зона для детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.