Жительниц Химок поздравили с 8 Марта

В зале — женщины разных профессий. Это учителя, врачи, сотрудницы химкинских предприятий и правоохранительных органов, волонтеры и, конечно, жены и матери бойцов СВО.

«Международный женский день всегда ассоциируется у нас с началом пробуждения природы, солнцем, цветами, нежностью. Мы слышим много важных и добрых слов, поздравлений, которые наполняют нашу жизнь смыслом и являются стимулом для новых подвигов и достижений», — сказала глава горокруга Елена Землякова.

Отдельно Елена Землякова обратилась к женам и матерям бойцов, которые сейчас находятся на передовой. Глава округа отметила, что все вместе мы приближаем нашу общую и такую важную Победу.

В преддверии 8 Марта в Подмосковье прошел концерт для женщин-военнослужащих и семей защитников Отечества. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил их с предстоящим праздником

Мероприятие посетили и семьи добровольцев, волонтеры, помогающие фронту, женщины-общественницы из всех округов Подмосковья.

Губернатор передал слова приветствия женам, матерям, дочерям, бабушкам бойцов СВО, а также женщинам-военнослужащим и волонтерам. Он поздравил их с предстоящим праздником.

«Хочу в вашем лице поздравить всех женщин с наступающим 8 Марта. Пусть мужья, сыновья, родные вернуться домой здоровыми и главное — с Победой!» — сказал Воробьев.