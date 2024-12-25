Жителю Петербурга выписан штраф за нарушение военного положения

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Суд в Петербурге принял решение о мере пресечения для жителя Шушар, который нарушил комендантский час в Луганской Народной Республике, сообщает «Бриф24» со ссылкой на Дарью Лебедеву, руководителя объединенной пресс-службы судов города.

3 ноября волонтер из Петербурга вышел на улицу Новопскова в ЛНР в 01:45, нарушив условия военного положения. Таким образом он не выполнил указ главы республики.

Дарья Лебедева пояснила, что волонтер оказался на улице Ленина, которая находится в поселке Новопсков. Мужчина нарушил указ главы ЛНР от 24 октября 2022 года № 1072/22, касающийся нахождения граждан в общественных местах во время действия военного положения.

Мужчина признал свою вину и теперь должен оплатить штраф в размере 500 рублей.