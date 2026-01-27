Жителю Мытищ объявили предостережение за земляные работы в водоохранной зоне

Специалисты министерства экологии и природопользования Московской области выявили признаки нарушения природоохранного законодательства в деревне Сухарево городского округа Мытищи и объявили владельцу участка предостережение, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора провели проверку по обращению администрации округа Мытищи, в котором сообщалось о возможном вреде водному объекту. В ходе осмотра земельного участка в деревне Сухарево были обнаружены признаки проведения земляных работ в водоохранной зоне реки Уча.

Правообладателю участка объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства. Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что подобные меры уже принимались ранее в отношении землевладельца в Истре, который отсыпал грунтом берега ручья, притока реки Истра.

В министерстве напомнили, что нарушение ограничений хозяйственной и иной деятельности в прибрежной защитной полосе и водоохранной зоне водных объектов влечет административную ответственность. Для граждан штраф составляет от 3 до 4,5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 8 до 12 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 400 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.