Жители Жуковского могут сделать предложения по благоустройству сквера «28 квартал»

В 2025 году в Жуковском планируется благоустройство сквера «28 квартал» на улице Фрунзе. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Жители города могут поделиться своими предложениями по благоустройству данной территории. Для этого необходимо направить их по почте zhukovsky28@yandex.ru в период с 25 октября по 17 ноября.

Кроме того, все жуковчане могут принять участие в очном обсуждении проекта по благоустройству сквера «28 квартал», которое состоится 12 ноября в 19:00 в розовой гостиной городского Дворца культуры (ул. Фрунзе, 28). Мнения участников встречи лягут в основу концепции будущего благоустройства.

Напомним, в 2024 году после благоустройства был открыт городской парк культуры и отдыха. Открытие состоялось 24 августа на День города. Также в этом году планируется завершить благоустройства мемориального комплекса «Вечный огонь» и благоустройство прилегающей территории.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.