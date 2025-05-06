Жителям Щелкова рассказали, как преобразится двор на Проспекте 60 лет Октября

Комплексное благоустройство дворовой территории возле домов № 9, 15 и 17 на улице Проспект 60 лет Октября в городском округе Щелково стартует уже в этом месяце. Жителей ждут масштабные изменения: на территории появятся новые парковки, проезды и тротуарные дорожки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По просьбам жильцов будут оборудованы четыре новых «лежачих полицейских», установлены скамейки и урны.

Для активного отдыха жителей в рамках благоустройства будет обустроена теннисная площадка и трехуровневый турник, а детскую игровую площадку ждёт модернизация. В целях обеспечения безопасности в рамках работ установят новые камеры видеонаблюдения. Завершение работ запланировано на июль.

Ранее глава городского округа Андрей Булгаков сообщал, что в общей сложности в этом году в Щелкове будет комплексно благоустроено 12 дворовых территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.