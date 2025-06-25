Жителям Щелкова напомнили о необходимости соблюдения ПДД передвигаясь на электросамокатах

Сотрудники Щелковской городской прокуратуры напомнили, что с 2025 года вступили в силу новые правила дорожного движения для владельцев электросамокатов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В городском округе Щелково данное средство передвижения пользуется большой популярностью: электросамокаты можно взять в аренду на территории городских парков и прогулочных зон.

Новые правила прояснили, где можно ездить на самокате, уточнили возраст, разрешённый для пользования электросамокатами, обозначили запреты и штрафные санкции.

Во время управления самокатом человек считается водителем, а не пешеходом. Он обязан соблюдать требования ПДД, предъявляемые к автомобилистам. Им запрещено управлять электросамокатом в нетрезвом состоянии и использовать смартфон без гарнитуры во время езды.

Передвигаться на электросамокате можно по велодорожкам — при наличии таковых. Либо по тротуарам, обочинам, по правому краю проезжей части. На пешеходном переходе необходимо спешиваться и везти самокат рядом с собой. В противном случае водителя самоката может ждать штраф в размере 800 рублей. Скорость движения на самокате не должна превышать 25 км/час — иначе также можно получить штраф.

Возраст водителя определяет, где разрешено ездить на электросамокате по ПДД. Малышам до 7 лет разрешается кататься на тротуарах, пешеходных и велопешеходных дорожках, в пределах пешеходных зон. Детей обязательно должны сопровождать взрослые. Дети от 7 до 14 лет лет могут кататься в тех же местах, что и малыши, но уже без сопровождения взрослых. Самокатчики от 14 лет имеют те же права, что и взрослые. Им разрешается перемещаться в пешеходной зоне, если нет велозоны, дорожки, полосы для велосипедов, если вес самоката не больше 35 килограммов и если необходимо сопроводить ребенка до четырнадцати лет. Также возможен выезд на обочину и правый край автодороги при отсутствии велодорожки, велозоны, полосы для велосипедов, тротуара, пешеходной дорожки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.