Жителям России подарят путешествие в стиле «Иронии судьбы»

Шанс повторить путь Жени Лукашина из знаменитого фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» есть у каждого. Если у путешественников из разных городов адреса регистрации совпадают с адресами жилья из базы сервиса «Авито Путешествия», то он может отправиться в бесплатную поездку с проживанием в данном месте, сообщила пресс-служба сервиса.

На данный момент в базе сервиса содержится свыше 400 тыс. частных домов, апартаментов и квартир для краткосрочной аренды по всей России. Это делает вероятность большого числа совпадений адресов. Для участия в новогодней акции необходимо на портале проекта нужно ввести свой адрес прописки. Шанс выиграть путешествие в стиле «Иронии судьбы» получит каждый при выполнении двух условий — необходимы совпадения названия улицы и номера дома.

Десять победителей определятся генератором случайных чисел 10 января 2025 года. Каждый победитель получит 150 тыс. рублей на поездку в город с адресом-двойником. Если участнику посчастливится обнаружить сразу несколько объектов в разных городах, то он сможет самостоятельно выбрать из предложенных вариантов, куда отправиться.

«Фильм „Ирония судьбы, или С легким паром!“ у большинства россиян прочно связан с новогодним настроением и ощущением приближающегося праздника. Мы решили добавить немного чуда в предновогодние дни и предложить пользователям стать героями собственной истории в духе этого культового фильма, но, в отличие от Жени Лукашина, без неприятных неожиданностей, поскольку абсолютно все объекты жилья в нашей базе проверены и соответствуют описанию по всем пунктам», — отметил старший менеджер по маркетингу продукта категории «Путешествия» Галина Собко.

Уникальные названия в России носят только 11%. Согласно данным Федеральной информационной адресной системы (ФИАС), наиболее популярные улицы в стране — это Центральная, Молодежная, Школьная, Лесная, Садовая и Советская.