Жителям Реутова рассказали, как уберечься от мошенников

В Реутове сотрудники прокуратуры объяснили, как защититься от действий мошенников. В одной из школ города прошло занятие по правовой грамотности, на котором помощник прокурора Реутова Виктор Паринов рассказал ученикам о распространенных схемах обмана, сообщили в Прокуратуре региона.

Тема беседы была важной и злободневной: «Как распознать мошенников и не поддаться на их уловки». Специалист отметил, что жертвы часто доверяют якобы попавшим в беду «родственникам», верят лжесотрудникам банков, сообщающим о несуществующих кредитах, и даже передают мошенникам пароли от своих аккаунтов и данные из СМС.

«Количество случаев дистанционного мошенничества растет. Реутов — не исключение. Но повысилась и раскрываемость. Сотрудники правоохранительных органов делают все, чтобы таких случаев стало все меньше и меньше нераскрытых», — отметил помощник прокурора Реутова Виктор Паринов.,

Он также перечислил несколько способов защиты: ограничить общение с незнакомыми звонящими, проявлять осторожность, не разглашать личные данные, не предоставлять доступ к своим учетным записям и использовать дополнительные меры безопасности.

Если же избежать разговора с подозрительным собеседником не получается, нужно немедленно положить трубку. Затем следует обратиться в полицию по номеру 112 или в прокуратуру Реутова по адресу: ул. Ленина, д. 3.