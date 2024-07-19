Жителям региона рассказали о пожарной обстановке в лесах Подмосковья 19–21 июля

В пятницу на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности. В Виноградовском, Московском учебно-опытном и Ногинском лесничествах — II класс, в Луховицком, Орехово-Зуевском, Подольском и Ступинском лесничествах — III класс, в Егорьевском лесничестве, а также в лесничестве «Русский лес» — IV класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

20 июля на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Егорьевском и Луховицком лесничествах — I класс, в Подольском лесничестве — III класс, в лесничестве «Русский лес» — IV класс пожарной опасности.

21 июля на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Дмитровском, Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском, Подольском, Сергиево-Посадском, Ступинском, Талдомском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — I класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 23-27С, ночью–15-19С. Синоптики обещают малооблачную погоду, но вероятны кратковременные ливневые дожди.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.