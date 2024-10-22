Жителям Раменского округа расскажут о действиях при ЧП

В Подмосковье пройдут занятия по правилам поведения при ЧС

Мероприятие по обучению жителей действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций пройдет в Раменском 22 октября, сообщили в пресс-службе округа.

К занятиям привлекут специалистов Московского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества в ДК «Сатурн».

Для жителей проведут обучение навыкам оказания первой доврачебной помощи, поведения в случае возникновения пожара, использованию средств индивидуальной защиты и первичных средств пожаротушения и способов их применения.

«Профилактические мероприятия необходимы для того, чтобы население знало и умело применять полученные знания в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Такие встречи не только интересны, но и полезны», — сообщила инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Раменскому округу Людмила Фомина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.