Жителям Раменского округа расскажут о действиях при ЧП
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Мероприятие по обучению жителей действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций пройдет в Раменском 22 октября, сообщили в пресс-службе округа.
К занятиям привлекут специалистов Московского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества в ДК «Сатурн».
Для жителей проведут обучение навыкам оказания первой доврачебной помощи, поведения в случае возникновения пожара, использованию средств индивидуальной защиты и первичных средств пожаротушения и способов их применения.
«Профилактические мероприятия необходимы для того, чтобы население знало и умело применять полученные знания в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Такие встречи не только интересны, но и полезны», — сообщила инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Раменскому округу Людмила Фомина.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.