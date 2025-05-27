Жителям Подольска сообщили о пожарной обстановке в лесах региона на 27–29 мая

Во вторник на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности. В Егорьевском, Наро-Фоминском, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — IV класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

28 мая на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Егорьевском, Наро-Фоминском, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — IV класс пожарной опасности.

29 мая на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Бородинском, Виноградовском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Ступинском и Шатурском лесничествах — III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 26-29С, ночью — плюс 15-19С. Синоптики обещают малооблачную погоду, без дождей.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.