Жителям Подмосковья теперь будут приходить СМС о плохих погодных условиях

О наступлении неблагоприятных погодных условий, при которых ухудшается рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере, жители региона теперь могут узнать через сервис СМС-оповещения, запущенный ГКУ «Мособлэкомониториг». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отмети, что для получения оповещения о наступлении неблагоприятных погодных условий нужно заполнить простую форму на сайте.

«Сообщения будут направляться с периодичностью 1 раз в неделю на указанный вами номер мобильного телефона в случае возникновения НМУ на территории выбранного вами городского округа», — отметил Фирсов.

Данная информация позволит откорректировать свои планы и не испытывать дискомфорт. Объявление о НМУ означает, что установились погодные условия, которые не способствуют быстрому рассеиванию веществ в воздухе, содержащихся в выбросах автотранспорта, промышленных и коммунальных объектов. В это время необходимо соблюдать простые правила: промышленным предприятиям привести в действие планы по сокращению выбросов, а гражданам сохранять бдительность, не сжигать мусор.

К примеру, в ночь с 8 на 9 мая Минэкологии предупреждает жителей региона о неблагоприятных погодных условиях. Согласно прогнозу, температура в ночные и утренние часы 8 мая в Подмосковье опустится до мину 3 градусов.

При заморозках специалисты МЧС рекомендуют:

лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу;

пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог;

водителям транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения;

водителям также следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;

помните, что на скользкой, влажной дороге нельзя тормозить резко.

Минэкологии рекомендует дачникам принять меры по защите садовых растений в период холодов. Во избежание их гибели необходимо укрыть корни и соцветия полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.