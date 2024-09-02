Жителям Подмосковья сообщили о пожарной обстановке в лесах области на 2–4 сентября

В понедельник на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Егорьевском, Звенигородском, Истринском, Луховицком, Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — IV класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

3 сентября на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Егорьевском, Звенигородском, Истринском, Луховицком, Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — IV класс пожарной опасности.

4 сентября на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Клинском, Подольском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 23-27С, ночью — 15-18С. Синоптики обещают малооблачную погоду, без осадков.

В случае обнаружения возгорания жителей просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8(800)100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.