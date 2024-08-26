Жителям Подмосковья сообщили о пожарной обстановке в лесах на 26–28 августа

В понедельник на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском, Дмитровском, Клинском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Сергиево-Посадском, Подольском и Талдомском лесничествах — II класс, в Луховицком — IV класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

27 августа на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском лесничестве — II класс, в Луховицком лесничестве — IV класс пожарной опасности.

28 августа на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Луховицком лесничестве — IV класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 25-28 градусов, ночью — 17-20 градусов. Синоптики обещают малооблачную погоду, без осадков.

В случае обнаружения возгорания жителей просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8(800)100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.