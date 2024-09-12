Жителям Подмосковья сообщили о пожарной обстановке в лесах на 12–14 сентября

В четверг на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Луховицком лесничестве — V класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

13 и 14 сентября на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Егорьевском и Луховицком лесничествах — V класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 24-26 градусов, ночью — 14-16 градусов. Синоптики обещают безоблачную погоду, без осадков, в четверг возможны локальные ливни.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8(800)100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.