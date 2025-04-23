Жителям Подмосковья сообщили о лесопожарной обстановке в регионе на 23–25 апреля

22 апреля на территории гослесфонда Московской области произошел 1 пожар: в Озерном участковом лесничестве (Ногинский филиал ГАУ МО «Мособллес») в 600 метрах от ул. 40 лет Победы г. о. Балашихи. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

При тушении возгораний были задействованы 25 человек личного состава лесопожарных формирований и 11 единиц техники.

Пожар был потушен в день выявления.

23 апреля на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Клинском лесничестве — II класс, в Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — IV класс пожарной опасности.

24 апреля на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Клинском лесничестве — II класс, в Бородинском, Звенигородском, Наро-Фоминском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — IV класс пожарной опасности.

25 апреля на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Клинском лесничестве — II класс, в Бородинском, Звенигородском, Наро-Фоминском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — IV класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 16-26 градусов, ночью — плюс 11-13 градусов. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, возможны кратковременные дожди.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.