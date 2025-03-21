Жителям Подмосковья сообщили о лесопожарной обстановке в регионе на 21–23 марта

21 марта на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности. В Дмитровском, Истринском, Клинском, Ногинском и Талдомском лесничествах — II класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

22 марта на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Дмитровском, Истринском, Клинском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах II класс пожарной опасности.

23 марта на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Волоколамском, Луховицком, Наро-Фоминском, Подольском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — I класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — минус 2- плюс 4 градуса, ночью — минус 1-4 градуса. Синоптики обещают переменную облачность с преобладанием ясной погоды, без осадков.

В случае обнаружения возгорания жителей просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на еженедельном совещании с правительством региона и главами округов заявил, что из-за выпадения небольшого количества снега и необычайно теплой зимы в 2025 году пожароопасный сезон в Московской области стартует рано — 20 марта. Он добавил, что необходимо подготовиться к этому.

«Важно четко понимать схемы и алгоритмы действий для предотвращения и быстрого тушения природных пожаров. Все системы и резервы, техника и люди, задействованные в противопожарной работе, должны быть готовы к любому сценарию», — сказал Воробьев.