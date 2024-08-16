Жителям Подмосковья сообщат о проактивном назначении льгот

На портале госуслуг Московской области заработала новая функция, с помощью которой жителей региона будут информировать о беззаявительном назначении мер социальной поддержки. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Принцип работы новой функции очень простой и удобный. Человек в любое время предоставляет документ, подтверждающий льготный статус, и дает согласие на проактивное оказание госуслуг. Как только наступает событие, в связи с которым возникает право на социальную помощь, меры поддержки назначаются автоматически. После чего пользователь получает уведомление», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

К примеру, ветераны труда могут заранее предъявить соответствующее удостоверение. В таком случае по достижении пенсионного возраста им автоматически будет установлена компенсация по оплате коммунальных услуг.

Для того, чтобы получать уведомления, необходимо на региональном портале воспользоваться услугой «Предоставление сведений для учета граждан в целях их информирования о мерах социальной поддержки». В онлайн-форме нужно указать городской округ, выбрать удобный способ получения информации — электронная почта, телеграм, мобильный телефон, а также прикрепить документы. Далее необходимо дать согласие и отправить заявку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.