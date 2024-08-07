Жителям Подмосковья смс-сообщения от «112» стали приходить быстрее

Сотовый оператор ускорил получение обратной связи от спасателей в трудной ситуации для жителей Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе министерства госуправления, ИТ и связи региона.

Пострадавшим больше не нужно ждать ответного звонка после вызова на номер «112», чтобы им сообщили о примерном времени прибытия скорой, полиции и других оперативных служб. Теперь позвонившие получают СМС-сообщение со всеми деталями.

После того, как в «112» поступает вызов от жителя о ЧП, сотрудник направляет эту заявку в соответствующую службу в зависимости от произошедшей ситуации (МЧС, скорую помощь, полицию, службу газа и другие). Как только заявка подтверждается, она попадает в базу системы-112, где ее обрабатывает сервис «МегаФон Хаб». И уже он автоматически направляет на номер пострадавшего смс, в котором содержится примерное время прибытия экстренных служб, адрес выезда и любые изменения по вызову.

«Ежедневно операторы службы спасения сталкиваются с огромным количеством срочных просьб о помощи. Важна каждая минута, поэтому сервис «МегаФон Хаб» помогает им быстро оповестить о скором прибытии помощи через смс. С начала года через систему-112 было направлено около 7 млн таких сообщений. Стоит отметить, что смс как канал доставки информации все еще остается наиболее широкоохватным и точным даже на фоне роста популярности push-уведомлений и расширения функционала соцсетей и мессенджеров, а в ситуации ЧП может стать и вовсе единственным», — пояснил директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона в Московском регионе Максим Скворцов.

Системы-112 в Московской области начала работать в июне 2015 года. За 9 лет на номер «112» поступило более 90 млн вызовов. Сейчас система-112 самая масштабная на территории страны — более 3,8 тысячи специалистов круглосуточно помогают тем, кто попал в беду. Ежедневно они принимают и обрабатывают порядка 35 тысяч вызовов от гостей и жителей региона.

Обратиться за помощью можно несколькими способами: позвонив или отправив смс на номер «112», посредством мобильного приложения «112МО», оборудования ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» и чат-бота в мессенджере Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.