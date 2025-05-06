Жителям Подмосковья рассказали про стелы памяти о ВОВ в канун 80-летия Победы

«В этом году вся страна отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, и для нас это очень важная дата. Мы готовим несколько значимых проектов, которые помогут не только улучшить городскую инфраструктуру, но и сохранить память о героях войны для будущих поколений. В Московской области более 2,4 тыс. объектов памяти, и мы планируем провести необходимые работы по их благоустройству к 9 мая. Сейчас завершаем работы по благоустройству двух стел «Населенный пункт воинской доблести» в Рузе и Шаховской», — рассказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

С 2009 по 2024 год в Подмосковье было обустроено 64 объекта, посвященных памяти о Великой Отечественной войне. В частности, в прошлом году в Подольске состоялось торжественное открытие стелы «Город трудовой доблести». Данная стела включает подсвеченные барельефы и вставки с изображениями трудовых подвигов жителей Подольска. В рамках благоустройства также была проведена замена пешеходного покрытия, установлены новые скамейки и освещение, что сделало сквер более комфортным для жителей и гостей округа.

«На стеле и вокруг нее отражена история подвигов людей, живущих в округе. В регионе уже установлены три таких объекта, и каждый из них создавался с учетом мнения ветеранов. Эта площадка должна быть местом притяжения жителей. Внутреннее наполнение стелы и прилегающей территории также же должны быть согласованы с людьми, потому что здесь необходимо отразить вклад в победу в Великой Отечественной войне: исторические данные, фотографии, возможно, вырезки из газет», — рассказал Хайкин.

Стелы «Город трудовой доблести» были установлены также в Коломне и Ступино. Это почетное звание присваивается указом президента РФ городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на местных промышленных предприятиях и проявив при этом массовый трудовой героизм.

Кроме того, 35 населенным пунктам Подмосковья было присвоено почетное звание «Населенный пункт воинской доблести». В соответствии с этим, устанавливаются стелы с изображением герба Московской области и герба муниципального образования, а также с выдержками из закона Московской области, обосновывающими присвоение звания. Стела представляет собой гранитную колонну, которая завершается строгой геометрической капителью. На каждой грани стелы размещены высказывания об истории сражений и бронзовые фигуры воинов различных исторических периодов России, олицетворяющие образ русского воина.

На сегодняшний день в Подмосковье установлено 28 стел «Населенный пункт воинской доблести», среди которых такие города как Клин, Серпухов, Истра, Волоколамск и Одинцово. В этом году планируется установка еще четырех стел «Населенный пункт воинской доблести» с благоустройством прилегающей территории в Рузе, Шаховской и двух населенных пунктах Лотошина, где в годы войны проходили ожесточенные бои.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.