Есть предание: когда Христос родился, понесли ему деревья подарки, яблоня — яблоки, вишня — вишни. Только елка не приближалась и плакала тихо, страшась уколоть Младенца. Но Он пожалел ее и украсил игрушками и сладостями, оттого и сегодня ель украшают к Рождественскому празднику.

В VI веке святой Бонифаций, рассказывая язычникам о Рождестве Христовом, срубил дуб, посвященный богу грома Тору. Дуб, падая, повалил все деревья вокруг — кроме ели. С тех пор, по народной легенде, ель и стала главным рождественским деревом сначала у геманских племен, а с конца XVII века ее стали устанавливать как рождественский символ почти во всех странах Европы.

В России традиция ставить елки на Рождество появилась при Петре I. Он издал указ ставить «по знатным и проезжим улицам у ворот и домов украшения из древ сосновых и еловых, на манер иноземных обычаев».Но лишь к концу XIX века рождественская елка вошла в дома всех слоев населения.

Долгое время ель не украшали, только к середине XVIII века на нее стали вешать орехи, сладости и куриные разукрашенные яйца, а потом и игрушки из стекла.

Но не везде елка — главный герой Рождества. Например, мексиканцы наряжают пальмы, в Новой Зеландии на праздник ставят похутукалу — растение, распускающееся красными цветами в канун католического Рождества. В Китае игрушки вешают на ветки ивы и бамбука, или на веточки карликовых мандариновых деревьев. В Израиле наряжают кипарис. В жаркой Африке — баобаб.

В Московской области благодаря работе К. Ф. Тюрмера, который занимался практическим лесовосстановлением на территории современного Бородинского лесничества, ель стала основным «строительным материалом» будущих лесов, уступая лишь сосне на песчаных почвах востока и юга Подмосковья.

В 2024 году в лесных питомниках Комитета лесного хозяйства Московской области — Дмитровском, Колоцком, Куровском, Орешковском, Сергиево-Посадском и Ульянинском — вырастили более 11 миллионов штук стандартного посадочного материала — в основном сеянцев елей и сосен.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.