Жителям Подмосковья рассказали об оленьих фермах в регионе

Олень — один из символов грации и силы, с каждым годом представители этого вида животных все больше привлекают внимание региональных фермеров, а оленьи фермы вызывают большой интерес у жителей Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На территории региона находится несколько оленьих ферм. Одни из них: «Северный олень» в деревне Анциферово Орехово — Зуевского района, оленья ферма в Рузском городском округе. Посетители смогут пообщаться с животными, угостить их вкусными лакомствами, а также при желании сделать красивые фотографии на память.

В природе существует более 50 видов оленей, включая северных, благородных и муфлонов. В рационе у них преобладает растительная пища: трава, кора деревьев, ягоды, яблоки, груши.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.