Жителям Подмосковья рассказали об акции «День в лесу», которая стартует 13 сентября

13 сентября в Московской области стартует экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе», которая продлится до 29 сентября и пройдет на 20 лесных и на более чем 370 муниципальных площадках в рамках VI федеральной акции «Сохраним лес». Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«На 20 лесных площадках «День в лесу. Сохраним лес вместе» пройдет в один день — 13 сентября. Принять участие в акции #сохранимлес может каждый: для этого достаточно выбрать из 20 локаций удобную для вас. Посмотреть их можно на официальном сайте сохранимлесрф.рф, а затем приехать на место проведения.

На 2 площадках будет проходить посадка деревьев, на 5 — дополнение лесных культур и на 13 — уборка мусора и неликвидной древесины. Рабочий инвентарь, перчатки и мешки для мусора можно получить на месте», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Евгений Агулов.

Общая площадь лесных подмосковных локаций составляет более 54 га, на которых 13 сентября планируется высадить более 37 тыс. сеянцев сосны и ели, а также убрать более 190 куб. м валежника и мусора.

В Московской области центральной площадкой в этом году станет лесной участок в Кучинском участковом лесничестве.

Площадка расположена в округе Балашиха в 15 км от МКАД. Вблизи места проведения мероприятия будет организована парковка для личного транспорта, от нее до площадки будут курсировать бесплатные автобусы.

Чтобы добраться своим ходом, нужно воспользоваться электричкой. С Курского вокзала нужно отправиться до ж/д станции «Железнодорожная», выйти к ул. Лесопарковая. Отсюда до центральной площадки для участников акции будут следовать бесплатные автобусы.

Сбор — в 9:00, начало — в 10:00.

Посадочный материал и инвентарь выдадим на месте. Желающим поучаствовать предлагают одеться по погоде, взять с собой коллег, друзей, родных и хорошее настроение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.