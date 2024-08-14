Жителям Подмосковья рассказали о важной роли пчелы в экосистемах и сельском хозяйстве

Сегодня в стране отмечается Медовый Спас — день приуроченный к сбору меда. Его невозможно было бы представить без пчел, благодаря которым человек может насладиться вкусным и полезным природным продуктом. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Этот праздник дошел до наших дней из глубокой древности. На Руси считалось, что именно к 14 августа мед в сотах созревает и его можно собирать. Сам по себе мед является одним из вкуснейших и полезнейших природных продуктов, однако не многие осознают, что он является результатом упорной и тяжелой работы целой колонии насекомых, в которой каждая пчела выполняет свою функцию. Для его получения пчелы трудятся не один месяц», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По словам специалистов, пчелы-работницы вылетают на цветы и собирают их нектар, после сбора которого насекомые возвращаются в улей и передают его другим пчелам. Те в свою очередь принимают сладкую цветочную жидкость и начинают ее перерабатывать, добавляя ферменты, которые помогают преобразовать сахара.

Для того чтобы нектар превратился в мед, полосатые труженицы удаляют из него излишнюю влагу, а именно машут крыльями, создавая поток воздуха, который способствует испарению. Когда нектар становится более густым и превращается в мед, насекомые заполняют им подготовленные соты и закрывают их восковыми крышечками, что защищает продукт от загрязнений и сохраняет его на длительное время. В сотах мед продолжает созревать, и в результате этого процесса он приобретает свои характерные вкус и аромат.

По мнению ведомства, пчелы играют жизненно важную роль в экосистемах и сельском хозяйстве, оказывая значительное влияние на окружающую среду и продовольственную безопасность.

Несколько ключевых аспектов значимости пчел:

1. Опыление: пчелы являются одними из самых эффективных опылителей. Они способствуют опылению более 70% цветущих растений. Без их работы многие из этих растений не смогли бы произвести семена и плоды;

2. Биоразнообразие: опыление пчелами способствует поддержанию биоразнообразия. Разнообразие растений, в свою очередь, создает устойчивые экосистемы, которые обеспечивают среду обитания для множества других видов животных и растений;

3. Здоровье экосистем: пчелы помогают поддерживать здоровье экосистем, способствуя естественным процессам, таким как размножение растений и поддержание почвенного плодородия. Это, в свою очередь, влияет на качество воды и здоровье животных;

4. Климатические изменения: пчелы могут служить индикаторами изменений в экосистемах и климате. Их исчезновение или сокращение численности может сигнализировать о более широких экологических проблемах.

На сегодняшний день популяции пчел находятся под угрозой из-за различных факторов, включая потерю местообитаний, использование пестицидов, болезни и климатические изменения. Защита пчел и создание условий для их процветания становятся приоритетными задачами для сохранения экосистем и обеспечения продовольственной безопасности в будущем.

В Красную книгу Московской области занесен 41 вид пчел, со списком которых можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.