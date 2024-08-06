Жителям Подмосковья рассказали о самых больших и красивых фонтанах региона

Фонтаны региона являются украшением парков, скверов и городских площадей. В жаркие летние дни места с фонтанами становятся одними из главных точек притяжения у гостей и жителей региона. На территории Московской области функционируют 240 фонтанов, 40 из них были установлены по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Всего в Московской области насчитывается 240 фонтанов. Среди установленных в регионе фонтанов есть как традиционные, так и «сухие», светодинамические, плавающие, а также с эффектом парового облака. В прошлом году в Пущино после реконструкции открыли самый большой фонтан в регионе — на 85 струй с размером чаши 80 на 30 метров. Самые интересные из них — уникальный фонтан на Первомайской площади в Ивантеевке с технологией образования воздушно-парового облака и фонтанный комплекс, имитирующий водопад, с яркой вечерней подсветкой на площади в Ногинске», — рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Главным украшением площади в Ногинске стал фонтанный комплекс с яркой вечерней подсветкой, который представляет собой двухъярусную конструкцию: имитируя водопад, с верхнего яруса по стене вода стекает вниз по вертикали в чашу, которая устроена вровень с мощением. По обеим сторонам от нижней чаши расположены сухие фонтаны, словно ручьи, вода из которых бьет прямо из-под земли. По обе стороны от нижней чаши появились павильоны для проведения мастер-классов, обустроены лестничные спуски. На верхнем ярусе установили приподнятые ромбы из бетона с местами для сидения.

Возле воды расположены бетонные скамьи с деревянными сидениями, теневые навесы со скамьями и качелями. Рядом со зданием подмосковного колледжа «Энергия» на пересечении улиц Горького и 3-го Интернационала появилась мини-сцена и два амфитеатра. В ходе реконструкции на всей площади заменили плиточное покрытие, также установили новую систему уличного освещения, оповещения и камеры видеонаблюдения.

«Центральная фонтанная площадь в Ногинске всегда была своего рода изюминкой города. Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» нам удалось создать здесь совершенно новое общественное пространство и полностью изменить ее облик. Это место превратилось в современную и комфортную территорию для отдыха и прогулок, которая заслуженно стала одним из самых красивых мест в городе», — рассказал Хайкин.

В прошлом году в Пущино открылся после реконструкции самый большой фонтан в регионе — на 85 струй с размером чаши 80 на 30 метров. В результате проведенных работ на площади 1,9 га был возрожден уникальный фонтан. Он имеет динамическую подсветку, которая включается в вечернее время. Благодаря ей струи воды переливаются разными красками. Также на территории открыли малый павильон для кафе и проведения мастер-классов. Для удобства передвижения гуляющих появились широкие пешеходные дорожки, вымощенные плиткой. Площадь дополнительно озеленили и установили малые архитектурные формы.

Новый арт-объект в виде качелей с хромированной отделкой дополняет общую композицию. На всей территории создали современную, живую и безопасную световую среду. Проектировщикам удалось учесть все особенности объекта, благодаря чему сохранена его изначальная архитектура.

«В прошлом году мы открыли зону отдыха у фонтана в Пущине. Жители очень долго обращались к нам с просьбами о благоустройстве этой территории. Этот фонтан уникален, он является самым большим в Подмосковье. Размеры его чаши 30 на 80 метров, поэтому обновить эту территорию, при этом сохранив его уникальность, было очень важно для нас. Это место популярно у горожан, особенно в жаркие летние дни», — рассказал Хайкин.

Более того, в Коломне в результате благоустройства создали зону для спокойного отдыха и прогулок с видом на противоположный берег реки Коломенка. В результате проведенных работ вдоль набережной обустроили пешеходный маршрут от Маринкиной башни Кремля до улицы Коломенской. «Изюминкой» территории стала каскадная система фонтанов. Здесь также появился промежуточный малый сухой фонтан, и большой сухой фонтан в зоне нижнего яруса каскада, вокруг которого обустроены площадки для проведения массовых городских мероприятий и амфитеатр. Вдоль водного каскада и второстепенных дорожек расставили фонари. На всей территории разместили малые архитектурные формы: лавочки, информационные стенды и урны.

Кроме того, Первомайская площадь в Ивантеевке была реконструирована в рамках президентского национального проекта «Жилье и городская среда». Основной идеей концепции благоустройства стало создание на Первомайской площади открытой танцевальной площадки. Тем самым было организовано тематическое пространство для проведения городских танцевальных фестивалей на открытом воздухе. Пространство площади замостили бетонной тротуарной плиткой, общая площадь которой составила 7,8 тыс. кв. метров. Обустроен деревянный амфитеатр, перголы с качелями, парковка, проведено озеленение, установлен уникальный фонтан на Первомайской площади в Ивантеевке с технологией образования воздушно-парового облака.

«В рамках президентского национального проекта «Жилье и городская среда» благоустроили Первомайскую площадь в Ивантеевке. На площади оборудовали уникальный фонтан с технологией образования воздушно-парового облака. Его металлический каркас повторяет формы характерного элемента крыши дворца культуры, что делает его уникальным», — рассказал Хайкин.

В Серпухове благоустроили фонтан на Привокзальной площади. В рамках благоустройства были выполнены работы по укладке плиточного мощения и установке малых архитектурных форм на объекте. Кроме того, произведена установка уличного освещения, выполнена высадка газонов и деревьев. Детская игровая площадка и малые архитектурные формы также появились на площади Ленина. Выполнена установка арт-объекта, на котором планируется демонстрация картин с видами города. Также провели работы по укладке асфальта, облицовке памятника Ленину, обустройству территории на месте фундамента разрушенного старого храма и установке памятника вида товарной площади.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.