Жителям Подмосковья рассказали о разнообразии съедобных грибов зимнего леса

Зимой жизнь в лесу словно замирает в ожидании весны, но знающие грибники не теряют времени даром. В зимний период они отправляются на поиски съедобных грибов, которые приспособились к холодам. В подмосковных лесах можно найти опенок зимний, устричную вешенку и дрожалку оранжевую. Эти грибы растут на деревьях и не боятся снега. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Опенок зимний — один из самых устойчивых к морозам грибов. Его сбор начинается в конце октября и продолжается до весенней оттепели. В холода гриб замерзает, а при потеплении оттаивает и продолжает расти. Внешне он похож на летний опенок, но имеет тонкую черную бархатистую ножку и слизистую рыжеватую шляпку.

Устричная вешенка также начинает плодоносить поздней осенью и может продолжать расти до весны. Окраска этого гриба зависит от дерева, на котором он растёт, и может быть светло-серой, дымчатой или кремовой. Молодые вешенки, особенно их шляпки, считаются деликатесом.

Дрожалка оранжевая — самый необычный из съедобных зимних грибов. Внешне она напоминает замерзшее желе желтого или рыжего цвета. В Европе ее называют «желтым мозгом», «маслом троллей» или «маслом ведьмы». Дрожалка любит влагу и мороз, а при жаре быстро высыхает или испаряется. В китайской медицине этот желеобразный гриб считается целебным и используется в кулинарии.

Зимняя грибная охота — увлекательное занятие, которое позволяет не только найти вкусные грибы, но и насладиться красотой зимнего леса, покататься на лыжах и, возможно, увидеть его обитателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.