Жителям Подмосковья рассказали о работе банных комплексов в праздничные дни

В Московской области осуществляют деятельность свыше 650 банных комплексов. Порядка 300 из них предоставляют скидки для отдельных категорий граждан, включая пенсионеров. Часть комплексов располагает различными видами бань — русская, турецкая (хаммам), травяная, соляная, сауна и другие, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Помимо этого, предлагается широкий спектр услуг, включая парение с профессионалами, купание в свежей купели, подбор веников на любой вкус — из березы, дуба, можжевельника, пихты и эвкалипта.

Во многих региональных банных комплексах запланированы новогодние мероприятия. Так, в оздоровительном комплексе «Термы» в Мытищах на улице Летной будет проведена широкая праздничная программа в том числе и для детей: веселые старты, квесты и пенные дискотеки. Подольские «Бани Алексеева» 29 декабря во всех разрядах проведут парения с уникальным сочетанием трав, среди которых травяной сбор «русское поле». В его состав входит донник, мята, полынь, береза, дуб, пихта и ромашка.

В банном комплексе Termoland в городском округе Солнечногорск с 28 декабря по 8 января пройдут активности для всей семьи, тематические парения и мастер-классы. Банный комплекс «Жар — птица» под Истрой 31 декабря и 1 января предлагает гостям праздничные парения под музыку из «Иронии судьбы» и угощением ледяными мандаринами.

Подробную информацию о проведении мероприятий, стоимости и часах работы можно уточнить на сайтах банных комплексов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.