Жителям Подмосковья рассказали о процессе получения RDF-топлива в регионе

На примере одного из подмосковных КПО топливо из отходов производится из неперерабатываемого пластика. Это одно из решений проблемы сокращения захоронения на полигонах ТКО. В общем потоке отходов как минимум 20% такого пластика, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Автоматическая сортировка ТКО на основе оптического сканирования материалов позволяет повысить чистоту и степень отбора фракций.

Система исключает попадание компонентов, сжигание которых опасно, например, хлорсодержащих материалов.

Производительность сортировочной линии составляет около 17,5 тонн/час — 350 тонн/сут. На линии пластик проходит через дополнительную сортировку:

первый этап — магнит, где отделяются металлические компоненты;

второй этап — воздушный сепаратор, где отделяются легкие фракции (фольга, одноразовая посуда, упаковка от чипсов);

третий этап — шредер, который измельчает сырье до 30-40 мм.

После измельчителя по поворотному конвейеру топливо пересыпается в бункер-накопитель для отгрузки на цементные заводы, где оно используется в качестве альтернативного топлива.

Использование топлива из отходов в цементных печах оказывает меньшее воздействие на окружающую среду, чем сжигание ТКО. Технологические процессы проходят при температуре около 1 700 °C, что минимизирует содержание вредных веществ в отходящих газах.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.