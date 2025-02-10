Жителям Подмосковья рассказали о производимых объемах хлебобулочных полуфабрикатов

Объем производства хлебобулочных замороженных полуфабрикатов за 2024 год составил 64,8 тыс. тонн, что выше на 8,4% относительно аналогичного периода 2023 года. Московская область в прошлом году произвела более 27,5% от общего объема данного вида продукции в ЦФО и 14,2% от общероссийского объема, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Круассаны — один из самых популярных видов выпечки в большинстве форматов HoReCa. Сегодня ими можно насладиться не только в кофейне, но и дома, приготовив по инструкции замороженный полуфабрикат из теста. Ключевыми ингредиентами для производства круассанов являются сливочное масло, жирностью не менее 82,5%, мука высшего сорта с достаточным содержанием клейковины и вода.

Производством данного вида полуфабрикатов занимается ряд региональных предприятий, включая ведущих — ООО «Октион» и ООО ОП «Морозко». Также замороженные хлебобулочные изделия выпускает агропромышленный холдинг «Мираторг», изготавливающий замороженные круассаны классические и с орехово-шоколадной начинкой. Для их приготовления достаточно дать разморозиться продукту в течение 15-20 минут и отправить выпекаться на такое же время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.