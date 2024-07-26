Жителям Подмосковья рассказали о правильной утилизации по типам отходов

Существует несколько типов отходов, каждый из которых требует особого подхода к их обработке и утилизации, чтобы минимизировать негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

«Московская область делится на 7 кластеров — зон работы региональных операторов. Именно регоператоры ответственны за сбор и транспортировку твердых коммунальных отходов к местам их последующей переработки. Они также координируют работу с муниципалитетами, предприятиями и жителями. У каждого из них свои тарифы на вывоз мусора, установленные Комитетом по ценам и тарифам региона», — сообщил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Опасные отходы представляют угрозу для здоровья человека и окружающей среды из-за содержания в них токсичных, взрывоопасных и радиоактивных веществ. К ним относятся батарейки, аккумуляторы, ртутные градусники, медикаменты, краски, лаки, растворители и электронные устройства.

Крупногабаритные отходы — это отходы, которые из-за своего размера не подлежат вывозу вместе с обычным мусором. Это может быть мебель, бытовая техника, сантехника.

Строительные отходы — мусор, образованный в результате капитального ремонта или возведения нового здания. К нему относятся бетон, битый кирпич, оконные рамы, стекла, двери, элементы полов.

Смешанные отходы состоят из нескольких компонентов, которые нельзя легко разделить. Например, пластиковая упаковка с остатками продуктов или стеклянная бутылка с остатками масла.

Сухие отходы не содержат жидкостей и не являются опасными. К ним относятся бумага, картон, пластик, стекло, металл.

Каждый человек должен ответственно относиться к распределению отходов. Важно осознавать, как потребительское поведение влияет на окружающую среду, и предпринимать действия по их сокращению и правильной переработки.

Понять, какой отход к какому классу принадлежит, поможет федеральный каталог отходов.

Ознакомиться с картой региональных операторов можно на официальном сайте министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.