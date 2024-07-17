Жителям Подмосковья рассказали о правилах отдыха с питомцем у воды

Летний сезон уже в разгаре, многие жители Московской области выбирают для отдыха водоемы, привозя с собой своих четвероногих друзей. Однако купание питомцев в общественных местах может скрывать немало опасностей. Специалисты из Минсельхозпрода Московской области рассказали о том, какие правила нужно соблюдать на прибрежных территориях, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам экспертов, купать собак на общественных пляжах запрещено, поэтому лучше выбирать более уединенные места для отдыха. Убедитесь, что ваш питомец обеспечен тенью и свежей питьевой водой, чтобы избежать перегрева и теплового удара.

Специалисты также советуют не пускать собак купаться в местах с крутыми берегами или сильным течением. Острые предметы на дне водоема также могут представлять угрозу для животного, поэтому нужно быть внимательными при выборе места для купания.

Кроме того, дикие животные, обитающие в прибрежных зарослях, могут быть переносчиками инфекционных заболеваний, таких как лептоспироз. Для профилактики таких болезней рекомендуется ежегодно вакцинировать питомцев.

После купания не нужно забывать вымыть животное с шампунем и почистить ему уши. Если у собаки появятся признаки ухудшения здоровья после отдыха у водоема, то нужно обратиться к ветеринару.

Нужно помнить, что забота о здоровье и безопасности вашего питомца является главным приоритетом во время летнего отдыха у воды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.