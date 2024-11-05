Жителям Подмосковья рассказали о пожарной опасности в лесах с 5 по 7 ноября

На всей территории Московской области в ближайшие дни уровень пожарной опасности не превысит I класса, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

5-7 ноября на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет от 1 градуса мороза до 6 градусов тепла, ночью от минус 3 граудсов мороза до 3 градусов тепла. Синоптики обещают облачную, с редкими прояснениями, погоду, возможен дождь.

В случае обнаружения возгорания жителей региона просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.