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Жителям Подмосковья рассказали о пожарной опасности в лесах с 28 по 30 октября

В понедельник на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Егорьевском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — I класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

29 октября на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Егорьевском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — I класс пожарной опасности.

30 октября на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Егорьевском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — I класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 6-9 градусов, ночью — 4-7 градусов. Синоптики обещают пасмурную погоду с незначительными прояснениями, дожди.

В случае обнаружения возгорания жителей региона просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8(800)100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.