Жителям Подмосковья рассказали о пожарной опасности в лесах на 10–12 октября

В четверг на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в лесничестве «Русский лес» — II класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

11 октября на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Ногинском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс пожарной опасности.

12 октября на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Егорьевском, Луховицком, Нара-Фоминском, Ногинском, Подольском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 9-14 градусов, ночью — 9-10 градусов. Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, без осадков.

В случае обнаружения возгорания жителей региона просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8(800)100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.