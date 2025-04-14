Жителям Подмосковья рассказали о пожарной обстановке в регионе на 14–16 апреля

14 и 15 апреля на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности. 16 апреля на большей части Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Бородинском лесничестве — II класс. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Сегодня и в ближайшие дни температура днем плюс 12-17С. Синоптики обещают малооблачную погоду, без осадков.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.