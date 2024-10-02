Жителям Подмосковья рассказали о пожарной обстановке в лесах со 2 по 4 октября

2 октября на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Клинском лесничестве — I класс, в Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс, в Ступинском лесничестве — V класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

3 октября на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — II класс, в Ступинском лесничестве — V класс пожарной опасности.

4 октября на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — II класс, в Ступинском лесничестве — V класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 13-19 градусов, ночью — 11-12 градусов. Синоптики обещают малооблачную погоду, без осадков.

В случае обнаружения возгорания жителей просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8(800)100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.