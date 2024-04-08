Жителям Подмосковья рассказали о пожарной обстановке в лесах региона

В период с 5 по 7 апреля на территории лесного фонда Московской области не зафиксировали ни одного пожара, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

На 8 апреля прогнозируется III класс пожарной опасности на большей части территории области, в лесничествах Волоколамского, Егорьевского, Наро-Фоминского и Сергиево-Посадского районов - II класс. В Звенигородском районе ожидается I класс пожарной опасности.

9 апреля большая часть территории Московской области также пребывает в III классе пожарной опасности, в Егорьевском, Звенигородском, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском и Талдомском районах - II класс. В Волоколамском, Дмитровском, Истринском и Клинском районах - I класс пожарной опасности.

10 апреля большая часть территории Московской области находится во II классе пожарной опасности, в лесничествах Бородинского, Волоколамского, Егорьевского, Звенигородского, Истринского, Наро-Фоминского, Орехово-Зуевского, Подольского и Шатурского районов - I класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни ожидается прогрев воздуха до 17-18°C, ночью - 10-11°C. Синоптики прогнозируют переменную облачность, возможен небольшой дождь.

Как согласно старой поговорке, какова погода в день 8 апреля, такая же и в день 8 октября. В этот день пчеловоды начинали выставлять ульи на пасеки, если уже цвела верба.

Напоминаем, в случае обнаружения пожара, немедленно сообщите о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.



Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.