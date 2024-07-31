Жителям Подмосковья рассказали о пожарной обстановке в лесах региона на среду

31 июля на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности. В Бородинском, Егорьевском, Наро-Фоминском, Ногинском и Ступинском лесничествах — II класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

1 августа на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Егорьевском, Клинском, Луховицком, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — I класс пожарной опасности.

2 августа на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Виноградовском, Волоколамском, Дмитровском, Егорьевском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах — I класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 20-21 С, ночью — 12-13 С. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, дожди.

В случае обнаружения возгорания жителей просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.