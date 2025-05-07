Жителям Подмосковья рассказали о пожарной обстановке в лесах региона на 7–9 мая

В среду на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности. В Волоколамском, Дмитровском, Клинском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — I класс пожарной опасности, в Бородинском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

8 мая на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском, Дмитровском, Клинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — I класс пожарной опасности, в Бородинском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском и Московском учебно-опытном — II класс.

9 мая на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском, Клинском и Талдомском лесничествах — I класс пожарной опасности, в Бородинском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском — II класс.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 9-12С, ночью — плюс 4-7С. Синоптики обещают переменную облачность, практически без осадков.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.