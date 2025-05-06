Жителям Подмосковья рассказали о пожарной обстановке в лесах региона на 6–8 мая

Во вторник на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Виноградовском, Луховицком, Наро-Фоминском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс пожарной опасности, в Егорьевском — III класс. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

7 мая на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Волоколамском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — I класс пожарной опасности, в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском — III класс.

8 мая на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Талдомском лесничестве — I класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 9-12 градусов, ночью — плюс 2-6 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, возможны кратковременные дожди и снег.

В случае обнаружения возгорания жителей просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.