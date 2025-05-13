Жителям Подмосковья рассказали о пожарной обстановке в лесах региона на 13–15 мая

13 мая на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности. В Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Луховицком, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — I класс пожарной опасности, в Московском учебно-опытном — II класс. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

14 мая на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в лесничестве «Русский лес» — III класс пожарной опасности.

15 мая на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — I класс пожарной опасности, в Подольском и лесничестве «Русский лес» — III класс.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 9-13 С, ночью — плюс 2-5 С. Синоптики обещают переменную облачность, кратковременные дожди.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8(800)100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.